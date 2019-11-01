ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам пообещали "розовую" зиму

14:18
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Эпитет синоптики произносят с опаской

"Розовую" зиму пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это означает, что температура, по прогнозам, будет около и выше нормы.
Какая погода ждет москвичей в День народного единства

"Прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом", — сказал главный метеоролог страны.

Эксперт пояснил, почему использует эпитет с опаской. Вильфанд вспомнил, как показывал журналистам в 2017 году карты, выкрашенные в светло-красный цвет, что как раз и означает температуру около и выше нормы. Однако в тот раз москвичам зима не показалась теплой.

И все же Вильфанд считает, что в этом году прогнозы оправдаются. По его словам, по осадкам зима 2019-2020 будет близка к обычным значениям. Исключение составят юг европейской территории страны – там возможен дефицит влаги. Зато некоторый избыток осадков ожидается на Таймыре и в Западной Сибири, передают "Известия".

Читайте также:
Главное сегодня
Зима
Зима
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.