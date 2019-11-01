Россиянам пообещали "розовую" зиму

Эпитет синоптики произносят с опаской

"Розовую" зиму пообещал россиянам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Это означает, что температура, по прогнозам, будет около и выше нормы.

"Прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом", — сказал главный метеоролог страны.

Эксперт пояснил, почему использует эпитет с опаской. Вильфанд вспомнил, как показывал журналистам в 2017 году карты, выкрашенные в светло-красный цвет, что как раз и означает температуру около и выше нормы. Однако в тот раз москвичам зима не показалась теплой.

И все же Вильфанд считает, что в этом году прогнозы оправдаются. По его словам, по осадкам зима 2019-2020 будет близка к обычным значениям. Исключение составят юг европейской территории страны – там возможен дефицит влаги. Зато некоторый избыток осадков ожидается на Таймыре и в Западной Сибири, передают "Известия".