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"Прозевавший" убийцу охранник задержан в Нарьян-Маре

14:40
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Как так получилось, что сотрудник ЧОП пропустил убийцу?

Охранник, пропустивший в детский сад убийцу шестилетнего мальчика, задержан.
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Им оказался сотрудник частного охранного предприятия "Святогоръ". Мужчина должен был отвечать за безопасность детского садика, однако впустил в учреждение нетрезвого мужчину - 36-летнего Дениса Поздеева.

Со слов сотрудника ЧОП, подозреваемый позвонил в домофон и представился отцом одного из воспитанников, пишет агентство URA.RU. Охранник открыл дверь дистанционно, в результате чего Поздееву удалось совершить свой злой умысел.

Теперь в отношении работника охранного предприятия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка. Однако родители убитого мальчика заявили, что не имеют к нему претензий.

Трагедия в детском саду "Сказка" города Нарьян Мар произошла днем 31 октября. 36-летний Денис Поздеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спокойно миновал охрану дошкольного учреждения, пробрался в спальню воспитанников и нанес ножевое ранение в шею спящего шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.

Поздеева оперативно задержали и отправили на допрос. Он объяснил, что лишил жизни ребенка для того, чтобы сработало заклинание, дающее бессмертие и богатство. Это, по его словам, он вычитал в книге, которую приобрел в магазине. Известно, что Поздеев стоял на учете в наркодиспансере.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство малолетнего", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 1 ноября суд арестовал Поздеева на два месяца.

Появилось новое видео убийцы ребенка в детсаду Нарьян-Мара

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