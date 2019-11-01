Московских автомобилистов предупредили о сильном гололеде

Рекомендуется заранее планировать поездки

Поездки по вечерней Москве 1 ноября могут оказаться не особенно приятными. Впечатление испортят снег и гололедица.

По данным Центра организации дорожного движения, дорожная ситуация существенно осложнится в вечерний час пик. Погода ухудшится, ожидается рост числа мелких аварий. Впрочем, это было ясно еще днем ранее – ДТП стало больше, в основном из-за водителей, не заменивших своевременно резину.

Как сообщают в ЦОДД, затруднения ожидаются на вылетных магистралях в сторону области, а также на ТТК и МКАД. Специалисты советуют москвичам выезжать в сторону области до 15:00 или после 20:00. Автовладельцам напомнили о необходимости быть внимательными и помнить о тормозном пути.

Эксперты напоминают, что в часы пик лучше пользоваться городским транспортом – так можно быстрее добраться до места назначения.