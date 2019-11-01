Полковник ФСБ согласился вернуть в казну 6 миллиардов

Ответчик признал лишь часть требований суда

Кирилл Черкалин согласился вернуть государству деньги – которые, как считает следствие, получены незаконным путем. Сумма – около 6 миллиардов рублей. И это далеко не все – полковник ФСБ, обвиняемы во взяточничестве, признал лишь часть требований Головинского суда Москвы.

"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200 тысяч 500 долларов, 900 тысяч рублей, 50 миллионов 490 тысяч долларов, 1 миллион 978 тысяч евро, 16 миллионов 145 тысяч рублей, 22 миллиона 056 тысяч долларов", - сообщил адвокат Владимир Михайлов. То есть, по курсу Банка России, это 6,1 миллиарда рублей.

Следственный комитет считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов. Под стражу заключены еще два полковника: бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Среди ответчиков и отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ.

В генпрокуратуре убеждены, что свое имущество экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. В прокурорском иске значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро. Еще у полковника пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Соглашаясь на конфискацию 6 миллиардов, по словам адвоката, Черкалин рассчитывает сохранить недвижимость, передает РИА Новости.