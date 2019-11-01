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Страшный диагноз Заворотнюк официально подтвердился

15:39
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Коллеги Чернышева решили помочь его жене

Коллектив ледового шоу Татьяны Навки выразил поддержку актрисе Анастасии Заворотнюк и ее супругу Петру Чернышеву. Участники проекта пожелали "прекрасной няне" скорейшего выздоровления, а также пообещали ей материальную помощь. 
Изможденный муж Заворотнюк появился на публике

10 ноября в столичном дворце спорта "Мегаспорт" состоится шоу "Аленький цветочек". Как сообщается на сайте компании "Navka Show", собранные от его показа деньги направят в поддержку Заворотнюк и других женщин, страдающих от онкологии. 

Чернышев исполняет ведущие роли в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек". По словам Навки, за долгие годы между участниками ее коллектива сложились дружеские отношения. "Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях, - заявила фигуристка. - Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС "Мегаспорт" "Аленький цветочек" 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации". 

Татьяна Навка назвала Заворотнюк искренним и позитивным человеком. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, актриса обладает волевым характером. По ее мнению, поддержка "Navka Show" станет для телезвезды дополнительным импульсом для победы над раком. 

Примечательно, что коллеги Чернышева впервые озвучили диагноз, поставленный актрисе. Раньше представители Заворотнюк и ее родные старались избегать точных формулировок, пытаясь сохранить в тайне ситуацию с "прекрасной няней". Речь шла просто о "болезни" Анастасии.

По слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке.

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