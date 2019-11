"Копия короля-миллиардера": Воеводина впервые показала лицо сына

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-малазийского короля Оксана Воеводина впервые показала лицо пятимесячного сына Леона.

Ребенок был зачат во время медового месяца в Австралии. Он был желанным и для модели, и для Мухаммада. Когда Оксана узнала, что забеременела, Мухаммад рыдал от счастья. "О, я стану отцом, я так счастлив", - говорил Мухаммад.

В январе в паре наметился разлад, да такой, что Оксана все бросила и улетела рожать в Москву. В мае Леон появился на свет. Безумно желавший сына Мухаммад за все это время ни разу не взглянул на ребенка. А наоборот, начал утверждать, что Оксана нагуляла малыша на стороне.

Теперь Воеводина настаивает на анализе ДНК, но Мухаммад не хочет доказывать свое отцовство. Тогда модель решила показать миру фотографии маленького Леона, чтобы общественность убедилась, что он копия своего королевского отца-миллиардера, пишет Daily Mail.

