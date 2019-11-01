ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Копия короля-миллиардера": Воеводина впервые показала лицо сына

15:25
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Мальчик уродился с азиатской внешностью

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-малазийского короля Оксана Воеводина впервые показала лицо пятимесячного сына Леона.
"Мама Люда, я так хочу быть отцом": экс-король Малайзии впал в безумие

Ребенок был зачат во время медового месяца в Австралии. Он был желанным и для модели, и для Мухаммада. Когда Оксана узнала, что забеременела, Мухаммад рыдал от счастья. "О, я стану отцом, я так счастлив", - говорил Мухаммад.

В январе в паре наметился разлад, да такой, что Оксана все бросила и улетела рожать в Москву. В мае Леон появился на свет. Безумно желавший сына Мухаммад за все это время ни разу не взглянул на ребенка. А наоборот, начал утверждать, что Оксана нагуляла малыша на стороне.

Теперь Воеводина настаивает на анализе ДНК, но Мухаммад не хочет доказывать свое отцовство. Тогда модель решила показать миру фотографии маленького Леона, чтобы общественность убедилась, что он копия своего королевского отца-миллиардера, пишет Daily Mail. 

"Он похож на своего отца, и у него азиатское лицо. Он такой же умный как его мама и красивый как его папа", - заявила Оксана.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.