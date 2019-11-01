ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова предупредила о провокациях "Белых касок" в Сирии

15:37
  • пятница
  • 01 ноября 2019

О подготовке "химических атак" предупредили в МИД России

Новые провокации с использованием химического оружия ожидаются в Сирии. Их готовит вместе с террористами псевдогуманитарная организация "Белые каски". Данные предоставлены в ООН правительством Сирии, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России.
"Белые каски" получат млн по указу Трампа

Мария Захарова подчеркнула, что цель "белокасочников" очевидна: они пытаются подорвать политический процесс в стране. При этом организация действует в основном в сотрудничестве с "Хайят Тахрир аш-Шам" - это новое название запрещенной в России  террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Официальный представитель МИД России напомнила, что США выделили 4,5 миллиона долларов на поддержку "Белых касок". Захарова отметила, что это очередное проявление двойных стандартов со стороны Вашингтона. Более того, Штаты призывают и другие страны присоединиться к поддержке этих "псевдогуманитарщиков". Москва подчеркивает неприемлемость таких шагов.

Читайте также:
Главное сегодня
США профинансировали новые провокации "Белых касок" в Сирии
США профинансировали новые провокации "Белых касок" в Сирии
"Белые каски" в Сирии
"Белые каски" в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.