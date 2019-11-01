Захарова предупредила о провокациях "Белых касок" в Сирии

О подготовке "химических атак" предупредили в МИД России

Новые провокации с использованием химического оружия ожидаются в Сирии. Их готовит вместе с террористами псевдогуманитарная организация "Белые каски". Данные предоставлены в ООН правительством Сирии, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России.

Мария Захарова подчеркнула, что цель "белокасочников" очевидна: они пытаются подорвать политический процесс в стране. При этом организация действует в основном в сотрудничестве с "Хайят Тахрир аш-Шам" - это новое название запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Официальный представитель МИД России напомнила, что США выделили 4,5 миллиона долларов на поддержку "Белых касок". Захарова отметила, что это очередное проявление двойных стандартов со стороны Вашингтона. Более того, Штаты призывают и другие страны присоединиться к поддержке этих "псевдогуманитарщиков". Москва подчеркивает неприемлемость таких шагов.