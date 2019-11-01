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Молодая мама родила в электричке и тут же выбросила ребенка из поезда

15:54
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Мальчик упал в сугроб, а мать продолжила свой путь

20-летняя жительница Курганской области родила ребенка в туалете пригородной электрички и выбросила новорожденного из поезда на улицу.

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Мальчик скончался от переохлаждения, его тело обнаружили работники железной дороги в районе станции Лебяжья-Сибирская, пишет агентство URA.RU. Мать же продолжила свой путь до нужной станции.

В Следственном комитете отметили, что девушка пошла на такой шаг из-за "эмоционального напряжения и психотравмирующей ситуации".

1 ноября суд приговорил женщину к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Ее осудили по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка", сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Сторона защиты попыталась обжаловать приговор и смягчить назначенное наказание, однако суд оставил решение без изменения.

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