Жертвы Хэллоуина: четверо погибших на вечеринке в канун Дня всех святых

Кто открыл стрельбу, полиция пока не знает

Стрельба на вечеринке по случаю Хэллоуина в Калифорнии. По данным полиции, 4 человека погибли, еще четверо ранены. О состоянии пострадавших не сообщается.

"Обновление по убийству в Оринде - четыре смертельных случая, четыре ранения. Подробности будут позднее", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Контра Коста. Кто именно устроил стрельбу, пока неизвестно. Детали полиция не разглашает.

Это уже вторая посвященная Хэллоуну вечеринка с трагическим финалом за последние дни. Во вторник стрельба была слышна возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич. Печальный итог "празднования" - трое погибших, 9 пострадавших.