Названа стоимость проезда по трассе Москва - Казань

Также стало известно, какой скоростной режим может быть установлен на платной дороге

В "Автодоре" рассказали подробности платной трассы из Москвы в Казань. Водители легковых автомобилей заплатят максимум 2,5 тысячи рублей за проезд по дороге, грузовых машин – от шести до семи.

"Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать", - заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко (цитата по РИА Новости).

Максимальная скорость по трассе заложена на уровне 150 километров в час, ограничение скорости составит "минимум 110-130", добавил он.

О решении строить платную трассу от Москвы до Казани объявили 1 ноября. Дорога войдет в транспортный коридор Европа - Западный Китай. Её планируют достроить к 2027 году.

Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по новой трассе Москва – Петербург. Дорогу планируют открыть для водителей в ноябре.

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