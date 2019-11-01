Галкин высмеял разницу в возрасте с Пугачевой

Самоиронии ему не занимать

Телеведущий Максим Галкин с пониманием отнесся к мальчику, который заявил, что он женат на 30-летней женщине.

У Галкина состоялся забавный диалог с пятилетним участником шоу "Лучше всех". Мальчик заявил, что у него есть ребенок от 30-летней жены по имени Вероника. Телеведущего поразила эта информация, однако он не растерялся и пошутил: "Какая знакомая разница в возрасте". Намек на его супругу Аллу Пугачеву вызвал взрыв смеха в зале.

Вскоре Галкину удалось выяснить, что 30-летняя Вероника - это на самом деле мама смышленого мальчика. А своим ребенком он назвал младшего братика. "Все это время ты мне пудрил мозги", - сказал Максим Галкин, делая вид, будто сердится.

- С Максимом не соскучишься, классный такой, - комментируют интернет-пользователи.

- Это ржака.

- Нарочно не придумаешь!

- Я плачу от смеха. И ведь так грамотно подводит.

- Такой милаш!

Напомним, что Пугачева старше Галкина на 27 лет. Они начали встречаться в 2001 году, но поженились только спустя 10 лет. В 2013 году знаменитости стали родителями близнецов - Елизаветы и Гарри, которых родила суррогатная мать.