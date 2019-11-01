ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Галкин высмеял разницу в возрасте с Пугачевой

16:23
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Самоиронии ему не занимать

Телеведущий Максим Галкин с пониманием отнесся к мальчику, который заявил, что он женат на 30-летней женщине. 
Пугачева умирает от страха

У Галкина состоялся забавный диалог с пятилетним участником шоу "Лучше всех". Мальчик заявил, что у него есть ребенок от 30-летней жены по имени Вероника. Телеведущего поразила эта информация, однако он не растерялся и пошутил: "Какая знакомая разница в возрасте". Намек на его супругу Аллу Пугачеву вызвал взрыв смеха в зале.

Вскоре Галкину удалось выяснить, что 30-летняя Вероника - это на самом деле мама смышленого мальчика. А своим ребенком он назвал младшего братика. "Все это время ты мне пудрил мозги", - сказал Максим Галкин, делая вид, будто сердится. 

- С Максимом не соскучишься, классный такой, - комментируют интернет-пользователи. 

- Это ржака. 

- Нарочно не придумаешь!

- Я плачу от смеха. И ведь так грамотно подводит. 

- Такой милаш!

Напомним, что Пугачева старше Галкина на 27 лет. Они начали встречаться в 2001 году, но поженились только спустя 10 лет. В 2013 году знаменитости стали родителями близнецов - Елизаветы и Гарри, которых родила суррогатная мать.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Максим Галкин
Максим Галкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.