Идет эвакуация: в центре Москвы загорелся жилой дом

Пожар тушат по третьему номеру сложности

Пять человек пострадали во время пожара в квартире, расположенной в центре Москвы.

Как сообщает источник РИА Новости, они наглотались дыма. Возле дома дежурят 10 карет скорой помощи. Эвакуация жильцов продолжается, уже спасены 23 человека.

Пожарные тушат возгорание по третьему номеру сложности из пяти возможных, к месту ЧП стягиваются дополнительные силы. Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, площадь пожара выясняется. В шахте лифта произошло обрушение конструкций, пишет ТАСС.

Сообщение о пожаре по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2 поступило в 15:19. По информации столичного МЧС, возгорание началось в 86-ой квартире на втором этаже.

Дом на Большой Сухаревской площади был построен в 1915 году. В нем восемь этажей и 48 квартир.