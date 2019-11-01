ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Идет эвакуация: в центре Москвы загорелся жилой дом

16:29
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Пожар тушат по третьему номеру сложности

Пять человек пострадали во время пожара в квартире, расположенной в центре Москвы.

Как сообщает источник РИА Новости, они наглотались дыма. Возле дома дежурят 10 карет скорой помощи. Эвакуация жильцов продолжается, уже спасены 23 человека.

Пожарные тушат возгорание по третьему номеру сложности из пяти возможных, к месту ЧП стягиваются дополнительные силы. Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, площадь пожара выясняется. В шахте лифта произошло обрушение конструкций, пишет ТАСС.

Сообщение о пожаре по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2 поступило в 15:19. По информации столичного МЧС, возгорание началось в 86-ой квартире на втором этаже.

Дом на Большой Сухаревской площади был построен в 1915 году. В нем восемь этажей и 48 квартир.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Сотрудники пожарной охраны МЧС России во время пожара
Сотрудники пожарной охраны МЧС России во время пожара
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.