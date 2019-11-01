Подробности убийства экс-мэра в Кузбассе

Следователи проверяют все версии

Минувшей ночью у собственного дома был убит из огнестрельного оружия бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев. Обнародована запись с камеры видеонаблюдения за несколько минут до трагедии. На кадрах видно трёх бегущих человек. Один из них стреляет. Правоохранителям удалось установить личность нападавшего. Им оказался 45-летний Марат Гарипов - начальник спасательной станции, хорошо владеющий приёмами вольной борьбы.

13 минут второго. Из темноты сначала появляется силуэт одного из нападавших. Следом за ним бежит бывший мэр Киселёвска Сергей Лаврентьев с оружием в руках. Однако первым огонь открывает третий человек. Стреляет в спину, практически, в упор. Уже за кадром бывший чиновник, по всей видимости, успевает дать нападавшим отпор. Покидает место преступления лишь один человек. Следователи сейчас восстанавливают всю картину произошедшего.

"В вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельными ранением", - сказал замруководителя СУ СК России по Кемеровской области Алексей Ткач.

Бинокль, рация, баллончик, устройство для отпугивания собак, рюкзак с обоймой от пистолета-пулемета. Нападавший, судя по всему, тщательно готовился. Он в камуфляжном костюме, лицо скрыто под маской. Личность налетчика уже установлена. Это 45-летний Марат Гарипов, начальник спасательной станции. Неоднократный чемпион по вольной борьбе. По словам коллег, в деньгах не нуждался, да и оружие вроде как не имел. Был ответственным руководителем. А вот в городе и его окрестностях в последнее время участились случаи вооружённых ограблений. По одной из версий, злоумышленники пришли и в дом Лаврентьева. В администрации Киселёвска он пришел работать в 2002 году. Спустя год возглавил город.

Чем Лаврентьев занимался в последнее время, не сообщается. В любом случае, следователи сейчас проверяют все версии. В регионе объявлен план-перехват. Подозреваемых несколько, известно, что от дома погибшего после перестрелки отъехали пять машин.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".