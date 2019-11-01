Жильцы горящего дома в центре Москвы просят о помощи

Огонь повредил конструкции лифта, произошло обрушение

Дым от пожара заблокировал жильцов верхних этажей горящего дома в центре Москвы.

Люди просят эвакуировать их из окон восьмого этажа, сообщает ТАСС. Спасатели снимают людей при помощи лестниц и крана. На данный момент спасены 23 человека. Источник РИА Новости утверждает, что есть пострадавшие: пять человек наглотались дыма. Возле дома дежурят 10 карет скорой помощи.

В районе пожара ограничено движение транспорта. "Занят правый ряд на внутренней стороне Садового кольца, движение по его дублеру и Ананьевскому переулку перекрыто", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОДД.

Сообщение о пожаре по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2 поступило в 15:19. По информации столичного МЧС, возгорание началось в 86-ой квартире на втором этаже.

Пожар тушат по третьему номеру сложности из пяти возможных, к месту ЧП стягиваются дополнительные силы. Огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям - дом 1915 года постройки. На данный момент он перешел со второго этажа на третий и четвертый, площадь пожара выясняется. В шахте лифта произошло обрушение конструкций.