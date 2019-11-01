ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Проблемы со здоровьем": Меркель усадили на поминках (видео)

17:11
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Берлин заранее попросил поставить для канцлера стул

Ангела Меркель во время официального визита в Индию вновь нарушила протокол и слушала гимн сидя. Видео публикует ТВЦ.RU.

Первым мероприятием в программе немецкого канцлера стало возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди. Во время исполнения гимнов Индии и Германии Меркель в одиночестве восседала на стуле под навесом. Как пишет РИА Новости, немецкая делегация заранее попросила индийскую сторону провести церемонию таким образом.

"К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - заявил источник агентства в МИД Индии.

Проблемы со здоровьем начали беспокоить Ангелу Меркель с начала лета. Первый раз канцлер перенесла приступ дрожи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее они повторялись еще несколько раз. В последнее время Меркель чаще всего сидит во время официальных церемоний.

Видео: Дрожащую Меркель усадили во время прослушивания гимна в Китае

Новости по теме
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.