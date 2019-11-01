"Проблемы со здоровьем": Меркель усадили на поминках (видео)

Берлин заранее попросил поставить для канцлера стул

Ангела Меркель во время официального визита в Индию вновь нарушила протокол и слушала гимн сидя. Видео публикует ТВЦ.RU.

Первым мероприятием в программе немецкого канцлера стало возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди. Во время исполнения гимнов Индии и Германии Меркель в одиночестве восседала на стуле под навесом. Как пишет РИА Новости, немецкая делегация заранее попросила индийскую сторону провести церемонию таким образом.

"К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем", - заявил источник агентства в МИД Индии.

Проблемы со здоровьем начали беспокоить Ангелу Меркель с начала лета. Первый раз канцлер перенесла приступ дрожи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее они повторялись еще несколько раз. В последнее время Меркель чаще всего сидит во время официальных церемоний.

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