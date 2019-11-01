Кадры спасения жильцов с верхних этажей горящего дома

Предварительно: пожар устроил нетрезвый мужчина

Пожарные эвакуировали 28 человек из горящего дома на Большой Сухаревской площади.

Трем понадобилась медицинская помощь. Ранее источник РИА Новости говорил о пяти пострадавших.

ТВЦ.RU приводит кадры спасения жильцов дома: спасатели забирают в пожарную люльку высунувшихся из окон людей. Дым от огня заблокировал лестничные пролеты, и жильцы не смогли спуститься самостоятельно.

"Загорелась квартира, шахта лифта и даже уже крыша горит. Огонь быстро распространяется, моментально. Все в панике, сейчас эвакуируют жителей. Одного человека выносили – он был весь черный", - рассказала жительница дома.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Хозяин квартиры, в которой началось возгорание, был нетрезв.

Сообщение о пожаре по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2 поступило в 15:19. По информации столичного МЧС, возгорание началось в квартире на втором этаже. Пожару был присвоен третий ранг из пяти возможных, на данный момент он потушен.