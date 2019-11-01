"Огонь моментально распространился": очевидцы о пожаре в центре Москвы

Из здания были спасены более 20 человек

Спасателям удалось справиться с пожаром, возникшим в жилом доме в центре Москвы. ЧП произошло в квартире на втором этаже в доме на Большой Сухаревской площади.

Как рассказали "ТВ Центру" очевидцы трагедии, огонь начался в квартире №7 и распространился моментально по зданию.

"Какая-то квартира сгорела. То ли неаккуратное обращение со спичками, то ли человек был в не трезвом состоянии. Или он уже был без сознания. Его выносили на носилках всего черного", - рассказала одна из жительниц дома.

Владелец другой квартиры сообщил, что не мог спуститься по лестнице, поскольку вся лестница была в дыму. Ранее ТВЦ.RU публиковал видео спасения жильцом дома. Всего с помощью спасателей из горящего здания были спасены 26 человек.