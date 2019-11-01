Человечеству отвели 36 часов на спасение

Ученые смоделировали, как будет выглядеть апокалипсис

Ученые из университета Джона Хопкинса в США, а также специалисты Совета по мониторингу глобальной готовности на неделе пугали мир. Они заявили, что смертельная эпидемия может за считанные часы убить миллионы.

Человечество переживало пандемии неоднократно - все знают об испанке и о чуме в Европе, которая в XIV веке не только унесла треть населения, но и оказала сильнейшее влияние практически на все сферы жизни человека, определив развитие медицины, языков и даже церкви. Менее известна опустошительная эпидемия той же чумы - она же моровая язва - в России в 1654 году. 365 лет назад как раз в эти дни чума за два месяца фактически выкосила Москву, Вологду, Казань, Астрахань, досталось даже Речи Посполитой, с которой Россия тогда вела войну - бежавшие от болезни жители стремительно разносили заразу по всей центральной части русского царства. Жесточайшими карантинными мерами властям удалось остановить распространение эпидемии - к январю 1655 года пандемия утихла.

И историки медицины оценивают противоэпидемические меры русских властей того времени довольно высоко. А современные специалисты добавляют - если подобная эпидемия разразится в мире сегодня - в большинстве случаев даже развитые страны не смогут с ней справиться. Более того, скорость распространения будет подобна лесному пожару, куда там чуме XIV-XVII веков. Хотя казалось бы - прогресс, прорывные открытия, развитие общества. Но именно они и могут сыграть против современного человечества.

Человечество обречено! У ныне живущих есть всего 36 часов, за которые опаснейшее заболевание "Х" распространится по планете. Его жертвами в первые дни станут десятки миллионов человек. Если верить прогнозам американского Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса - учреждения солидного - апокалипсис возможно будет выглядеть так:

- Сообщения с пометкой "молния" поступают на ленты информагентств в эти минуты. Крупнейшие мировые аэропорты закрыты! Авиасообщение между континентами по решению ООН приостановлено. Специалисты надеются, что это поможет остановить распространение вируса.

Благодаря трансконтинентальным перелетам, бум которых специалисты отмечают сегодня, опасное заболевание быстро охватит всю планету. Никакой конспирологии. Исключительно метод математического моделирования с пугающими, но реальными исходными данными.

"Х" или "Y", "супербактерия" - их в реальности пока нет. Поэтому проигрывается сценарий на случай, если возникнет какой-то микроб", - сказал доктор медицинских наук, терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.

К пандемии планета не готова – вывод уже Всемирной организации здравоохранения. В то время как существует реальная угроза развития смертоносного патогена. Заболевание выкосит от 50 до 80 миллионов человек и уничтожит 5% населения Земли – цифры из недавно опубликованного доклада ВОЗ.

"Глобальная пандемия такого масштаба может привести к катастрофическим последствиям, создавая повсеместный хаос и нестабильность. Мы слишком долго допускали цикл в отношении пандемии: сначала, когда возникает серьезная угроза, мы наращиваем усилия по борьбе, но затем, когда угроза стихает, быстро забываем об этом", - отмечают в организации.

Мир практически забыл, что такое "испанка" - самая смертоносная эпидемия в истории человечества. Всего сто лет назад этот опасный вирус поразил каждого третьего жителя планеты, став причиной смерти 42 миллионов человек.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова:

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