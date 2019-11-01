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Superjet 100 готовится к экстренной посадке из-за отказа двигателя

17:49
  • пятница
  • 01 ноября 2019

На бору находятся 80 пассажиров

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс Тюмень-Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке в аэропорту вылета.

Причиной стал отказ одного из двигателей. На данный момент самолет кружит над аэропортом и вырабатывает топливо, так как не оборудован системой его сброса. На борту воздушного лайнера находятся 80 пассажиров и члены экипажа, пишет ТАСС.

В мае 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек.

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