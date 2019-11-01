Западноевропейские приходы воссоединились с РПЦ

Грамоту подписал патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Российской православной церкви и западных приходов, передает "ТВ Центр".

Документ был завизирован в тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Один экземпляр будет вручен 3 ноября на богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.