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Западноевропейские приходы воссоединились с РПЦ

18:18
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Грамоту подписал патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Российской православной церкви и западных приходов, передает "ТВ Центр".

Документ был завизирован в тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Один экземпляр будет вручен 3 ноября на богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, второй будет храниться в архиве Московской Патриархии.

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