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SSJ-100 c отказавшим двигателем благополучно сел в Тюмени

18:23
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Пассажиры не пострадали

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал" благополучно приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме.

По данным сервиса FlightRadar, посадка произошла в 18:18 по московскому времени. Никто из пассажиров не пострадал.

Борт выполнял рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. Сразу после взлета экипаж доложил на землю о неполадках в работе левого двигателя. Было принято решение об экстренной посадке самолета в Тюмени. Больше часа Superjet кружил вокруг аэропорта, вырабатывая топливо.

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