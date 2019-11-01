SSJ-100 c отказавшим двигателем благополучно сел в Тюмени

Пассажиры не пострадали

Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал" благополучно приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме.

По данным сервиса FlightRadar, посадка произошла в 18:18 по московскому времени. Никто из пассажиров не пострадал.

Борт выполнял рейс из Тюмени в Санкт-Петербург. Сразу после взлета экипаж доложил на землю о неполадках в работе левого двигателя. Было принято решение об экстренной посадке самолета в Тюмени. Больше часа Superjet кружил вокруг аэропорта, вырабатывая топливо.