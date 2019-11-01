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"У меня крыша поехала": убийца ребенка в Нарьян-Маре заговорил

18:36
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Ранее мужчина отказался давать показания

Мужчина, который 31 октября зарезал шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, отказался давать показания. Об этом сообщили в управлении СК по НАО.

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"Не под протокол сказал, что "поехала крыша", - рассказал источник РИА Новости.

Ранее СК возбудил сразу несколько уголовных дел после трагедии в "Сказке". Подозреваемый в убийстве Денис Поздеев был арестован, а охранник, впустивший его в здание, задержан.

Жестокая расправа над мальчиком произошла накануне днем. Мужчина позвонил в звонок, и его без вопросов впустил охранник. После этого он поднялся на второй этаж, вошел в группу, где дети готовились к "тихому часу", и на глазах воспитателей и детей зарезал ребенка.

Подозреваемого задержали на месте преступления. В настоящий момент он находится под арестом. На допросе он заявил, что преступление совершил для исполнения "заклинания на вечную и богатую жизнь".

Ранее стало известно, что губернатор НАО Александр Цыбульский отменил развлекательные мероприятия, которые планировались в Нарьян-Маре в связи с Днем народного единства 4 ноября.

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