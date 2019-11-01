Названа причина отказа двигателя у Superjet 100 в Тюмени

В аэропорт "Рощино" выехали специалисты

Авиакомпания "Ямал" назвала причину отказа двигателя и последующей за ним экстренной посадки самолета Superjet 100 в Тюмени.

В двигатель попала птица, передает "Газета.Ru". Уральское следственное управление на транспорте СКР и региональная транспортная прокуратура начали проверку после происшествия с самолетом, в аэропорт "Рощино" выехали специалисты.

Об инциденте с Superjet 100, выполняющего рейс Тюмень-Санкт-Петербург, стало известно вечером 1 ноября. Сразу после взлета экипаж доложил на землю о неполадках в работе левого двигателя. Было принято решение об экстренной посадке самолета в аэропорту вылета. Больше часа Superjet кружил вокруг воздушной гавани, вырабатывая топливо, и впоследствии благополучно приземлился.

На борту находились 83 пассажира, из них два ребенка, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Всех пересадят на резервный самолет и отправят в Санкт-Петербург.