ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина отказа двигателя у Superjet 100 в Тюмени

19:25
  • пятница
  • 01 ноября 2019

В аэропорт "Рощино" выехали специалисты

 

Авиакомпания "Ямал" назвала причину отказа двигателя и последующей за ним экстренной посадки самолета Superjet 100 в Тюмени.

В двигатель попала птица, передает "Газета.Ru". Уральское следственное управление на транспорте СКР и региональная транспортная прокуратура начали проверку после происшествия с самолетом, в аэропорт "Рощино" выехали специалисты.

Об инциденте с Superjet 100, выполняющего рейс Тюмень-Санкт-Петербург, стало известно вечером 1 ноября. Сразу после взлета экипаж доложил на землю о неполадках в работе левого двигателя. Было принято решение об экстренной посадке самолета в аэропорту вылета. Больше часа Superjet кружил вокруг воздушной гавани, вырабатывая топливо, и впоследствии благополучно приземлился.

На борту находились 83 пассажира, из них два ребенка, и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Всех пересадят на резервный самолет и отправят в Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Самолёт SSJ100
Самолёт SSJ100
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.