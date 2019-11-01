Миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины жительницы Урала

Это была его личная инициатива

Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки Audi Q5 из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

В свое время Каторгина взяла ипотеку "Примсоцбанке" на покупку квартиры в Верхней Пышме (Свердловская область), в которой девушка собиралась проживать вместе со своей дочерью. Чтобы покрыть часть кредита, Ксения решила продать свой автомобиль, из-за которого ее впоследствии убили.

Бизнесмен перевел с личного счета 2,5 миллиона рублей. Теперь родственники Ксении смогут оставить сумму, которую выплатит страховая компания, себе.

"Игорь Алексеевич следил за развитием ситуации. Решение о закрытии ипотеки для семьи Каторгиных – это его личная инициатива", - рассказал kp.ru ("Комсомольская правда") директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала продавать свой автомобиль Audi Q5. Спустя несколько дней тело девушки обнаружили в колодце в Екатеринбурге, а автомобиль - у перекупщиков в Челябинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержаны трое подозреваемых: 42-летний Марат Ахметвалиев, 29-летний Михаил Федорович и его жена 31-летняя Екатерина Меньшикова. 17 октября суд арестовал всех троих до 11 декабря.

Все трое раскаялись в содеянном. Ахметвалиев заплакал на суде, а Федорович предложил возместить ущерб, причиненный семье Каторгиной. Когда его спросили, как он сможет возместить ущерб, мужчина заявил: "Денежно! Могу ребенка сделать!"