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"Позор!" Толпа зажала Зеленского в Тернополе (видео)

19:20
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Толпа освистала "слугу народа"

Президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в Тернополь с официальным визитом, местные жители встретили криками "Позор".

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На кадрах с мероприятия видно, как люди свистят и громко кричат, сопровождая заходящего в здание местной обладминистрации украинского лидера. В соцсетях пишут, что президента "провели через коридор позора".

Как сообщают украинские СМИ, акцию против Зеленского устроили недовольные реализацией Киевом "формулы Штайнмайера" и урегулированием конфликта в Донбассе.

Агрессивно настроенные граждане окружили Зеленского и потребовали ответить на вопросы, чей Крым и Донбасс. Президент заявил, что с "политической ориентацией" у него все в порядке, а Крым и Донбасс для него - это Украина.

Видео: пригрозившую расправой Зеленскому женщину-депутата привлекли к суду

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