Опубликовано видео аварийной посадки SSJ 100 в Тюмени

Пассажиры вылетят в Санкт-Петербург резервным самолетом

В Сети появилось видео экстренной посадки самолета авиакомпании "Ямал" Superjet 100 в аэропорту "Рощино" города Тюмени.

Приземление прошло в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

Самолет Superjet 100, выполняющий рейс Тюмень-Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку сразу после взлета из-за неполадок в работе левого двигателя. Больше часа Superjet кружил вокруг воздушной гавани, вырабатывая топливо, и впоследствии благополучно приземлился.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Пассажиры вылетят в Санкт-Петербург резервным бортом.