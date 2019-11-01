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Опубликовано видео аварийной посадки SSJ 100 в Тюмени

19:40
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Пассажиры вылетят в Санкт-Петербург резервным самолетом

В Сети появилось видео экстренной посадки самолета авиакомпании "Ямал" Superjet 100 в аэропорту "Рощино" города Тюмени.
Названа причина отказа двигателя у Superjet 100 в Тюмени

Приземление прошло в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

Самолет Superjet 100, выполняющий рейс Тюмень-Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку сразу после взлета из-за неполадок в работе левого двигателя. Больше часа Superjet кружил вокруг воздушной гавани, вырабатывая топливо, и впоследствии благополучно приземлился.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Пассажиры вылетят в Санкт-Петербург резервным бортом.

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