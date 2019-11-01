"За 10 лет ничего не купил": женщина зарезала мужа из-за отсутствия подарков

Супруга посчитала, что он не оказывал ей должного внимания

На Урале вынесли приговор в отношении женщины, которая зарезала своего супруга, посчитав, что тот оказывает ей недостаточно знаков внимания и не дарит подарки.

Как пишет Газета.Ru со ссылкой на СК по Свердловской области, 58-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим 59-летним мужем. Она обиделась на него за то, что тот потратил деньги на спиртное с малознакомыми людьми, а не на нее.

"Женщину оскорбило то, что он тратит деньги на посторонних, а ей "за 10 лет ничего не купил", — говорится в сообщении следователей. Она ударила мужчину кухонным ножом в грудь, после чего тот еще три часа истекал кровью на полу до своей смерти.

Женщину признали виновной по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего. Она получила шесть лет колонии.