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"Мамасита": Глюкоза в образе теплой бабули переполошила фанатов

20:36
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Певица поседела и набрала вес

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, удивила своих фанатов костюмом на Хэллоуин.

Артистка выбрала розовых халат в белый горох, на голову надела седой парик, а пятую точку увеличила при помощи специальных накладок, пишет интернет-портал "Дни.ру"

Также в руках Глюкозы была табличка, на которой написано: "Вознаграждение!!! Потерялся щенок! Звоните". Если внимательно посмотреть на часть тела Глюкозы, то можно заметить, что четвероногий друг прилип к ягодицам звезды.

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Глюкоза призналась, что любит Хэллоуин и выбирать наряды к нему. Розовый халат обошелся звезде всего в семь тысяч рублей.

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Певица Глюкоза в образе бабушки
Певица Глюкоза в образе бабушки
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