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Оскандалившийся "Слуга народа" подал в отставку после интимной переписки

21:12
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Депутат Рады решил спасти украинский парламентаризм

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко подал в отставку.

Это произошло после того, как его поймали за интимной перепиской во время заседания парламента Украины.

Сначала Яременко утверждал, что этой перепиской он хотел проучить "особо любопытных журналистов", но затем удалил этот пост, а на его месте опубликовал "извинения перед женой, детьми, фракцией и президентом".

1 ноября стало известно, что он написал заявление о сложении полномочий. Сделал он это для "спасения украинского парламентаризма" и "защиты журналистики", учитывая при этом "мелкий политический шантаж трех фракций парламента". В своем Facebook Яременко уточнил, что сделал это в связи с давлением, которое на него оказали коллеги.

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