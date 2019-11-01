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Порядок назначения и выплаты пенсий захотели изменить

21:04
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Минтруд разработал законопроект, который может упростить процесс

Министерство труда и соцзащиты России предложило упростить способ назначения и выплаты пенсий. Ведомство подготовило проект приказа, благодаря которому россиянам в некоторых случаях не придется предоставлять в Пенсионный фонд дополнительные подтверждающие документы.

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Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту, гражданам не нужно будет предоставлять документы для установления страховой или накопительной пенсий (в том числе по перерасчетам), а также пенсии по государственному обеспечению, если персональные данные уже находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда.

В Минтруде пояснили предлагаемые изменения на примере: если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста - эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета.

"Также закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах. Например, это сведения об установлении инвалидности, которые содержатся в федеральном реестре инвалидов", - говорится в сообщении на сайте Минтруда.

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