Порядок назначения и выплаты пенсий захотели изменить

Минтруд разработал законопроект, который может упростить процесс

Министерство труда и соцзащиты России предложило упростить способ назначения и выплаты пенсий. Ведомство подготовило проект приказа, благодаря которому россиянам в некоторых случаях не придется предоставлять в Пенсионный фонд дополнительные подтверждающие документы.

Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту, гражданам не нужно будет предоставлять документы для установления страховой или накопительной пенсий (в том числе по перерасчетам), а также пенсии по государственному обеспечению, если персональные данные уже находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда.

В Минтруде пояснили предлагаемые изменения на примере: если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста - эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета.

"Также закрепляются общие положения о том, что основанием для установления пенсий являются в том числе сведения, содержащиеся в федеральных государственных информационных системах. Например, это сведения об установлении инвалидности, которые содержатся в федеральном реестре инвалидов", - говорится в сообщении на сайте Минтруда.