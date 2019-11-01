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Празднующему Хэллоуин ребенку отсыпали конфет с марихуаной

21:54
  • пятница
  • 01 ноября 2019

Правильный мальчик отнес их родителям

В Канаде ребенку, собирающему на Хэллоуин сладости, дали конфеты с добавлением марихуаны.
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По традиции 31 октября дети наряжаются в костюмы и ходят по домам, выпрашивая конфеты. Мальчик из города Колдбрук не стал исключением. В одном из домов его угостили конфетами с "сюрпризом".

Подвох заметили родители, когда мальчик принес сладкое домой, пишет ТАСС. Взрослые увидели, что на конфетах было соответствующее обозначение с листочком.

Теперь полиция разыскивает хозяина сладостей с наркотиком. Марихуана разрешена в Канале в рекреационных целях поэтому его накажут только за то, что он дал ее ребенку.

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