Празднующему Хэллоуин ребенку отсыпали конфет с марихуаной

Правильный мальчик отнес их родителям

В Канаде ребенку, собирающему на Хэллоуин сладости, дали конфеты с добавлением марихуаны.

По традиции 31 октября дети наряжаются в костюмы и ходят по домам, выпрашивая конфеты. Мальчик из города Колдбрук не стал исключением. В одном из домов его угостили конфетами с "сюрпризом".

Подвох заметили родители, когда мальчик принес сладкое домой, пишет ТАСС. Взрослые увидели, что на конфетах было соответствующее обозначение с листочком.

Теперь полиция разыскивает хозяина сладостей с наркотиком. Марихуана разрешена в Канале в рекреационных целях поэтому его накажут только за то, что он дал ее ребенку.