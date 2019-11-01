Нужно есть регулярно: врач назвал предотвращающий рак продукт

Он также способствует профилактике сердечных и аутоиммунных заболеваний

Россиянам напомнили о целебных свойствах граната, который при условии регулярного употребления поможет в профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний.

Как заявила АГН "Москва" главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, гранат недаром называют "яблоком жизни": он обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами.

Врач отметила, что гранаты могут нормализовать работу нервной системы, так как они содержат значительное количество железа, витамина С, тиамина, пиридоксина, рибофлавина, пантотеновой и фолиевой кислот.

Стародубова рекомендовала есть гранат в свежем виде, а при выборе плодов обратить внимание на проколы и пятна, которые могут свидетельствовать о гнили внутри.

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