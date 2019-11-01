СК показал видео осмотра SSJ 100 с отказавшим двигателем

Видимых повреждений нет

Следственный комитет показал, как выглядит самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал", аварийно севший в Тюмени с отказавшим двигателем. На кадрах сотрудники экстренных служб осматривают лайнер.

"Опрашиваются члены экипажа, пассажиры, технический состав аэропорта города Тюмени, допустивший воздушное судно к полету, диспетчерский состав аэропорта, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении уральских следователей.

Причиной отказа левого двигателя у SSJ стало попадание в него птицы, сообщил ранее перевозчик. Самолет час кружил над городом, чтобы выработать топливо, после чего благополучно приземлился. На борту находились 83 пассажира, а также четверо членов экипажа.

Ранее ТВЦ.RU опубликовал видео экстренной посадки самолета авиакомпании "Ямал" в аэропорту "Рощино". Приземление прошло в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.

Видео аварийной посадки SSJ 100 в Тюмени

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