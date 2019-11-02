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Украина намерена атаковать российские атомные объекты

10:11
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Для этого необходимо создать ракеты средней дальности

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС. С таким безумным предложением выступил политолог Тарас Загородний. "Это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв", - сказал эксперт.

Для поражения ближайших к границе с Украиной российских атомных станций Киеву потребуется создать ракету дальностью до двух с половиной тысяч километров. Как сказал Загородний, два полка таких ракет станут мощной силой, способной нанести ущерб России, сообщает РБК.

Напомним, что Украина является безъядерной страной, в 1996 году она подписала Договор о нераспространении ядерного оружия.

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