Макрону досталось за сравнение украинцев с африканцами

Посла Франции вызвали на ковёр в украинский МИД

Французского посла вызвали на ковер в украинский МИД после слов Эммануэля Макрона об украинских бандах. Президент размышлял в большом интервью о проблемах миграции и сказал, что предпочитает, чтобы во Францию приезжали легальные мигранты из Африки, а не украинские или болгарские банды.

В украинском дипломатическом ведомстве ждут разъяснений этих слов от посла. Сам он уже сказал журналистам, что фраза, на которую обиделся Киев, была вырвана из контекста. Также дипломат заявил, что у Парижа нет претензий к гражданам Украины, которые приезжают во Францию, сообщает РБК.