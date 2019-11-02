Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

Пройден маршрут протяжённостью более ста километров

Российская военная полиция и турецкие пограничники провели первое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Это один из пунктов Сочинского меморандума. За четыре часа военнослужащие прошли маршрут протяжённостью более ста километров.

Этот маршрут патрулирования российские военные полицейские прошли уже несколько раз и проработали до мелочей. Он обходит крупные населенные пункты, чтобы не создавать пробки и не беспокоить местных жителей. Грунтовая дорога проходит между полей. То тут, то там встречаются крестьяне, обрабатывающие свои наделы. Они приветствуют совместную патрульную колонну. То же происходит и в мелких селениях, где люди, завидев необычные машины, выходят на улицы.

Все условия для выполнения Сочинского меморандума были созданы в максимально сжатые сроки. Курдские военизированные формирования отошли от границы на оговоренные 30 километров, сирийские военнослужащие взяли под контроль погранзаставы. Обстановка вдоль стены, разделяющей две страны, сейчас спокойная, сообщает "ТВ Центр".

Патрулирование продолжалось четыре часа. После возвращения в исходную точку у временного пункта пропуска, турецкие военные попрощались и вернулись на свою территорию. Работать в совместном режиме силовики двух стран будут не реже двух раз в неделю. Наши военные полицейские продолжат выходить на маршруты ежедневно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".