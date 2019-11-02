Израиль нанёс массированный удар по Сектору Газа

Он стал ответом на вечерний обстрел

Израильские ВВС сегодня нанесли авиаудары по Сектору Газа. Как заявили военные, огонь вёлся по учебным лагерям, складам с оружием и другим объектам группировки Хамас. Сообщается как минимум об одном погибшем.

Атака стала ответом на обстрелы со стороны анклава. 1 ноября вечером из Сектора Газа были выпущены десять ракет, восемь из которых перехватили израильские ПВО. Один из снарядов попал в жилой дом, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация между сторонами обострилась после прошедшего накануне антиизраильского протеста "Марш возвращения". В ходе столкновений ранения получили около ста палестинцев.