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Израиль нанёс массированный удар по Сектору Газа

12:15
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Он стал ответом на вечерний обстрел

Израильские ВВС сегодня нанесли авиаудары по Сектору Газа. Как заявили военные, огонь вёлся по учебным лагерям, складам с оружием и другим объектам группировки Хамас.  Сообщается как минимум об одном погибшем.

Атака стала ответом на обстрелы со стороны анклава. 1 ноября вечером из Сектора Газа были выпущены десять ракет, восемь из которых перехватили израильские ПВО. Один из снарядов попал в жилой дом, сообщает "ТВ Центр".

Ситуация между сторонами обострилась после прошедшего накануне антиизраильского протеста "Марш возвращения". В ходе столкновений  ранения получили около ста палестинцев.

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Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Последствия авиаудара Израиля по Сектору Газа
Авиаудар Израиля по Сектору Газа
Авиаудар Израиля по Сектору Газа
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