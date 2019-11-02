Белый дом подготовился к импичменту Трампа

Процедура вот-вот начнётся

В Белом доме готовы к возможному импичменту Дональда Трампа. В пресс-службе администрации президента при этом отметили, что Конгресс, скорее всего, проголосует за обвинения главе государства.

Американский лидер между тем - встретился со своими сторонниками в Миссисипи. Пожалуй, только на встречах со сторонниками Дональд Трамп чувствует себя сейчас в своей тарелке. Позволяет иронизировать над демократами, запустившими против него процедуру импичмента. Только вот между строк явно читается: всё действительно серьёзно. Злосчастный телефонный разговор с Владимиром Зеленским может стоить ему президентского кресла, но слова оправдания похожи на бахвальство.

"Я звоню недавно избранному президенту Украины, и знаю, что наш разговор слушает много людей. Там были эксперты по вопросам политики, младшие помощники, сотрудники низкого уровня, вероятно, стажёры. Зеленского тоже слушает много людей. И вы правда думаете, что я скажу что-нибудь противозаконное? Я же не сумасшедший! Эти люди, демократы, просто больны", - говорит Трамп.

Фэйк-ньюз - ещё одна любимая тема президента США. Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади. С горечью отмечает: к собаке американские СМИ относятся куда лучше, чем к главе государства. Не удерживается Трамп и от похвалы в свой адрес. Уверяет, что успешно налаживает отношения с Китаем, и торговая сделка вот-вот будет подписана. А перед отъездом в Миссисипи обозначает позицию Вашингтона по поводу Сирии.

"Мы остались в Сирии и сохранили нефть. Другие могут патрулировать границу, Турция, например. Они боролись за это тысячу лет, пусть делают это. Мы не хотим. Мы хотим отправить своих солдат домой. Но нам пришлось оставить часть контингента, чтобы удерживать нефть. Мне нравится нефть, мы сохраняем её за собой и будем работать с курдами и, откровенно говоря, работаем с Турцией и многими другими странами", - заявляет Трамп.

Акцент в своей предвыборной кампании Дональд Трамп вообще старается делать на собственных достижениях внутри страны. Мол, сократил безработицу, поднял экономику США с колен. Правда, Минюст так некстати публикует совсем другие данные. Американский госдолг бьёт рекорд за рекордом и уже превысил 23 триллиона долларов, сообщает "ТВ Центр". Незадолго до вступления Трампа в должность эта цифра была на несколько триллионов меньше. Эксперты объясняют это особенностями политики республиканской администрации. Причина, в первую очередь, в расходах, которые увеличиваются, и дефиците бюджета, который Вашингтон пытается покрыть с помощью кредитов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".