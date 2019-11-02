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Лавров: США разваливают систему международных договоров

11:40
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Министр не наблюдает прогресса с сфере безопасности

США направляют доходы от продажи нефти с подконтрольных им месторождений в Сирии на поддержку вооруженных формирований в арабской республике, об этом заявил Сергей Лавров. Из-за этого, в частности, не исключены новые провокации в Идлибе с применением химоружия. А вот российско-турецкий меморандум, напротив, остановил серьезное кровопролитие в регионе, подчеркнул глава МИДа в интервью программе "Международное обозрение" на канале Россия-24.

По словам Лаврова, сейчас нет системных продвижений по инициативам Москвы в отношениях с США в сфере стратегической стабильности. "Последние действия американцев наводят на мысль, что они не прочь развалить всю систему международных договоров, по крайней мере в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал глава российской дипломатии.

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