Страны ШОС перейдут на расчёты в национальных валютах

С таким предложением выступил Казахстан

В Узбекистане прошло заседание премьеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждали первоочередные задачи в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования и экологии. По итогам утвердили новую редакцию торгово-экономического сотрудничества до 2035-го года.

Глава российского правительства напомнил о необходимости совместной борьбы с терроризмом и укреплении взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб. Также Дмитрий Медведев поддержал инициативу Казахстана о переходе на расчёты в национальных валютах, сообщает "ТВ Центр".

"Это хорошая инициатива, её нужно проработать. Приглашаем финансистов, банковских экспертов ШОС принять участие в круглом столе, который пройдёт в начале следующего года в Москве. Рассчитываем, что там будут конкретные результаты, которые позволят нам использовать эти современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов", - сказал российский премьер.