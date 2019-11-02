Чили захлестнула новая волна беспорядков

На улицы Сантьяго вышли несколько тысяч человек

12 тысяч человек вышли на улицы чилийской столицы. В Сантьяго новый виток антиправительственных выступлений. Мирное шествие переросло в столкновения с полицией, есть пострадавшие.

Улицы Сантьяго сегодня больше походят на поле боевых действий. Разбитые витрины, стихийные баррикады и военные броневики. Люди уже давно не выходят из дома без средств специальной защиты даже в магазин. Накануне в чилийской столице возобновились акции протеста, сообщает "ТВ Центр".

Сами протестующие подчеркивают, что акция мирная. Тем не менее, правительство вывело на улицы почти 20 тысяч вооружённых солдат. За всё время беспорядков как минимум 19 человек убиты, тысячи задержаны. В знак скорби по погибшим сотни чилийских женщин в полной тишине прошли маршем по центральным улицам Сантьяго.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте стало лишь сигналом к началу протестов. Недовольство зрело давно. Свои пенсии чилийцы называют "пенсиями голода". Обещания поднять ежемесячные выплаты так и остались на предвыборных плакатах. Обучение и медицина, коммунальные услуги продолжают дорожать. Водоснабжение в стране полностью приватизировано.

Впрочем, в то же время в Чили низкая инфляция, умеренная безработица, да и ВВП на душу населения для латиноамериканской страны вполне приличный. Президент, тем не менее, пошёл на уступки и разогнал правительство. Однако люди продолжают выходить на миллионные демонстрации, пытаясь привлечь внимание властей даже экстравагантными костюмами.

Пыл протестующих время от времени остужают водомёты и слезоточивый газ. Испанская и американская пресса тут же предположили, что тень на вполне себе благополучное чилийское правительство отбросил не иначе Кремль. "Дело рук Москвы " - универсальный аргумент, когда что-то идёт не по плану. И, судя по неутихающим беспорядкам, этот план властям Чили всё же придётся скорректировать. В стране сохраняется режим чрезвычайного положения.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".