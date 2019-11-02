В Москве открылся смотр доброго кино

В столице проходит фестиваль "Лучезарный ангел"

"Доброе кино" - под таким девизом в Москве стартовал 16 международный благотворительный фестиваль семейного кино "Лучезарный ангел". Торжественная церемония открытия состоялась в кинотеатре "Поклонка". Свои режиссёрские работы представили участники из 36 стран. По словам народного артиста России Виктора Мережко, все фильмы нравственные, высококачественные и очень профессиональные.

В этом году было заявлено более 400 фильмов, но отборочный этап прошла только треть картин. В программе фестиваля также мастер-классы, интерактивные занятия и творческие встречи с известными артистами, сообщает "ТВ Центр".