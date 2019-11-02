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Бабье лето в ноябре: москвичей предупредили о приходе субтропического тепла

13:24
  • суббота
  • 02 ноября 2019

В столице резко потеплеет

Приход зимы в Москве откладывается на неопределённое время. Обычно температура в столичном регионе опускается ниже ноля 10 ноября, а к концу месяца устанавливается постоянный снежный покров. Но в этом году ситуация уникальная.

На следующей неделе Москву накроет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, уверяют синоптики из Центра погоды "Фобос". Температура будет расти примерно на два градуса в день и к концу недели достигнет плюс 12-ти. Осадков при этом не ожидается. Ночные температуры будут плюсовыми – от трёх до десяти градусов.

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