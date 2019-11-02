ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Роскосмос" отказался от ракет "Ангара"

12:55
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Корпорация расторгла контракт с производителем

Госкорпорация "Роскосмос" расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара". Он был подписан в июле 2019 года. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Планировалось, что с её помощью будут выведены на орбиту три спутника "Гонец-М". Как пояснили в корпорации, космические аппараты решено отправить на орбиту на ракете "Союз-2", сообщает РИА Новости.

В начале июня сообщалось о проблемах с производством ракет "Ангара". Одно из дочерних предприятий Центра Хруничева сорвало сроки: отставание от графика приближалось к году.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов. Ракеты смогут выводить на низкую околоземную орбиту от полутора до 35 тонн груза. "Ангара" заменит ракеты "Рокот" и "Протон". 

Главное сегодня
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.