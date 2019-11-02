"Роскосмос" отказался от ракет "Ангара"

Корпорация расторгла контракт с производителем

Госкорпорация "Роскосмос" расторгла контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара". Он был подписан в июле 2019 года. Ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Планировалось, что с её помощью будут выведены на орбиту три спутника "Гонец-М". Как пояснили в корпорации, космические аппараты решено отправить на орбиту на ракете "Союз-2", сообщает РИА Новости.

В начале июня сообщалось о проблемах с производством ракет "Ангара". Одно из дочерних предприятий Центра Хруничева сорвало сроки: отставание от графика приближалось к году.

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырёх классов. Ракеты смогут выводить на низкую околоземную орбиту от полутора до 35 тонн груза. "Ангара" заменит ракеты "Рокот" и "Протон".