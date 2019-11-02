Орбакайте состарила себя с помощью подручных средств

Певица удивила поклонников

48-летняя Кристина Орбакайте удивила поклонников странным фото в розовом парике. "Состарил на 20 лет": так поклонники прокомментировали новый образ певицы.

Кто-то нашёл, что Кристина с причёской каре похожа на маму. Другие отметили, что цвет крайне неудачный и не идёт исполнительнице.

Кристина, только блондинка! Этот цвет вас старит лет на двадцать!

Даже не Мальвина, а Пьеро. Цвет совсем не ваш!

Надеюсь, это парик. Как продавщица в сельпо, что-то из 90-х.

А у мамы Кристины 2 ноября грандиозный сольный концерт в Минске. Это будет второе выступление Аллы Пугачёвой за полгода, посвященное её 70-летнему юбилею. Билеты на шоу были раскуплены ещё давно. Известно, что в одном из номеров примет участие приглашённая звезда – балерина Анастасия Волочкова.