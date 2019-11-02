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Не дождалась Питта: у Энистон появился новый ухажёр

18:29
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Актриса встречается с известным режиссёром

Дженнифер Энистон нашла себе нового друга, так и не дождавшись возвращения Брэда Питта. Бойфрендом 50-летней актрисы стал режиссёр Уилл Спек. Если верить информатору издания Woman’s Day, Дженнифер и Уилл уже провели несколько тайных свиданий.
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Актёр и режиссёр знакомы давно, но сейчас их общение переросло в более глубокие отношения. Спек произвёл на Энистон хорошее впечатление: она нашла его остроумным и отзывчивым. Окружение в Голливуде гадает - во что же выльется новое увлечение Дженнифер.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон поженились в 200 году, а спустя пять лет развелись. Ходили слухи о том, что причиной расставания было нежелание Энистон иметь детей от Питта, однако сама актриса это опровергает. Брэд и Дженнифер публично признавались, что сохранили чувства друг к другу.

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