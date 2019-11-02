Россияне подбадривают исхудавшего мужа Заворотнюк

Пётр Чернышов появился на публике

В соцсетях подбадривают мужа Анастасии Заворотнюк, он два дня назад появился на публике после долгого отсутствия. Похудевший и измождённый Петр Чернышёв принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки. После спектакля он задержался буквально на минуту для общего фото, пишет "Комсомольская правда".

После представления коллеги Чернышёва сообщили, что заработанные средства будут направлены для поддержки Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями. После этого заявления стало ясно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" всё-таки больна раком.

Больше трёх месяцев нет никакой официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк. В конце августа некоторые СМИ сообщили, что у неё рак мозга в последней стадии. Актрисе якобы сделали операцию в Германии, но она не помогла. Сейчас Заворотнюк находится в одном из московских медицинских центров.