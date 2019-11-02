ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне подбадривают исхудавшего мужа Заворотнюк

13:55
  • суббота
  • 02 ноября 2019

Пётр Чернышов появился на публике

В соцсетях подбадривают мужа Анастасии Заворотнюк, он два дня назад появился на публике после долгого отсутствия. Похудевший и измождённый Петр Чернышёв принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки. После спектакля он задержался буквально на минуту для общего фото, пишет "Комсомольская правда".
Страшный диагноз Заворотнюк официально подтвердился

После представления коллеги Чернышёва сообщили, что заработанные средства будут направлены для поддержки Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями. После этого заявления стало ясно, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" всё-таки больна раком.

Больше трёх месяцев нет никакой официальной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк. В конце августа некоторые СМИ сообщили, что у неё рак мозга в последней стадии. Актрисе якобы сделали операцию в Германии, но она не помогла. Сейчас Заворотнюк находится в одном из московских медицинских центров.

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым
Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым
Петр Чернышев
Петр Чернышев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.