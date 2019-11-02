Отправлен под арест охранник, пустивший убийцу в детский сад

Его поместили в СИЗО на два месяца

Охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, арестован на два месяца. Мужчина рассказал, что принял посетителя за родителя, которому надо было забрать ребёнка. Ранее суд отправил в СИЗО 36-летнего Дениса Поздеева, который зарезал шестилетнего мальчика в детском саду "Сказка" во время тихого часа, сообщает РИА Новости.

31 октября в детский сад "Сказка" зашёл пьяный мужчина с ножом и на глазах воспитателей и детей убил ребёнка. После задержания выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. На допросе мужчина пояснил, что убить мальчика ему посоветовали голоса в голове.