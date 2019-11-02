Сколько соли можно съедать в день?

Минздрав публикует рекомендации россиянам

Россиянам посоветовали есть как можно меньше соли. Эта специя может спровоцировать инфаркт или инсульт. Минздрав выпустил особый приказ, в котором названа безопасная суточная норма потребления соли – пять граммов. Это примерно половина чайной ложки продукта.

Врачи рекомендуют не досаливать пищу. По мнению экспертов, в кафе и ресторанах было бы неплохо убрать со столов солонки. Также медики советуют есть меньше солёных закусок и соусов, читать этикетки покупаемых продуктов и выбирать те, в которых меньше соли.

В приказе, подписанном главой ведомства Вероникой Скворцовой, говорится, что по рекомендациям ВОЗ вся пищевая соль должна быть йодирована.