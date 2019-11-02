Шаман раскрыл тайну болезни Заворотнюк

Служитель культа высказал свою версию

Известный шаман и психолог Дардо Кусто высказал свою версию появления тяжёлой болезни у Анастасии Заворотнюк. Участник программы "Человек-невидимка" на канале ТВ-3 уверен, что причиной заболевания актрисы стали накопившиеся обиды и негатив.

В интервью "Комсомольской правде" Кусто рассказал, что знаком с Анастасией уже несколько лет. Во время их встречи в 2015 году он даже снимал порчу с "прекрасной няни". Все болезни от нервов, считает шаман.

"Было очень много женщин, которые, по разным причинам, сильно не любили Заворотнюк. Это плохо. Если невытесненные, непроговоренные обида и боль долго копятся, то приводят, в том числе, к психосоматическим заболеваниям", - сказал эксперт.

Слухи о раке мозга в последней стадии у Анастасии Заворотнюк появились в конце лета. Родные артистки хранят молчание. Где она сейчас проходит курс лечения они не сообщают. На днях представители ледового шоу Татьяны Навки дали понять, что у Заворотнюк онкологическое заболевание. Все деньги от спектакля они намерены перечислить для помощи ей и другим людям с аналогичным недугом.